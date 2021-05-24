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Польоти над Білоруссю можуть призупинити. ICAO отримала запит

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Брюссель, Понеділок 24 травня 2021 13:47
Польоти над Білоруссю можуть призупинити. ICAO отримала запит Фото: над Білоруссю припиняють польоти (David McNew / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. Це сталося після примусової посадки лайнера ірландського лоукостера Ryanair в Мінську і затримання творця Telegram-каналу NEXTA, який перебував на борту, Романа Протасевича.

Про це повідомляє Reuters.

Вчора літак авіакомпанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, здійснив екстрену посадку в Мінську після повідомлень про мінування, що надійшли з аеропорту Мінська.

Для супроводу літака був піднятий винищувач Міг - 29 ВПС Білорусі. Відразу після приземлення білоруські силовики затримали творця і головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту.

Після цього низка країн заявили про припинення польотів над Білоруссю. Також в Офісі французького президента Еммануеля Макрона повідомили, що розглядають заборону на польоти білоруського національного перевізника "Белавіа" в аеропорти ЄС.

Нагадаємо, Wizz Air перенаправив рейс з Києва до Таллінна в обхід Білорусі.

Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю.

Також очікується, що в найближчі дні уряд Польщі заборонить польоти над цією країною авіакомпанії LOT.

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