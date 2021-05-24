Польоти над Білоруссю можуть призупинити. ICAO отримала запит

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. Це сталося після примусової посадки лайнера ірландського лоукостера Ryanair в Мінську і затримання творця Telegram-каналу NEXTA, який перебував на борту, Романа Протасевича .

Вчора літак авіакомпанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, здійснив екстрену посадку в Мінську після повідомлень про мінування, що надійшли з аеропорту Мінська.

Для супроводу літака був піднятий винищувач Міг - 29 ВПС Білорусі. Відразу після приземлення білоруські силовики затримали творця і головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту.

Після цього низка країн заявили про припинення польотів над Білоруссю. Також в Офісі французького президента Еммануеля Макрона повідомили, що розглядають заборону на польоти білоруського національного перевізника "Белавіа" в аеропорти ЄС.