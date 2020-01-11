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КВІР взяло на себе повну відповідальність за катастрофу українського літак

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 12:25
КВІР взяло на себе повну відповідальність за катастрофу українського літак
Фото: Амір Алі Хаджизаде (isna.ir)

Корпус вартових ісламської революції бере на себе повну відповідальність за катастрофу

Іранське військово-політична формація Корпус вартових ісламської революції (КВІР) бере на себе повну відповідальність за катастрофу українського літака. Про це заявив командувач військово-космічними силами Амір Алі Хаджизаде, передає ISNA.

Генерал заявив, що КВІР визнає відповідальність за аварію українського літака.

Він заявив, що захотів померти, коли дізнався про катастрофу українського літака в околицях Тегерана.

"Коли я почув про катастрофу українського літака, я захотів померти, щоб не бути свідком цієї трагедії", - сказав Алі Хаджизаде.

Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

У заяві генерального штабу йдеться, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності у зв'язку з очікуванням можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також йдеться про те, що український літак пролітав поруч з важливим військовим об'єктом ".

У своєму Twitter глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав, що за попередніми висновками внутрішнього розслідування Збройних сил Ірану встановлено, що до катастрофи призвела "людська помилка під час кризи, викликаного авантюризмом США".

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