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Атака на літак МАУ не затьмарює заслуг КВІР, - парламент Ірану

Новини » В світі     12.01.2020 - 12:50
Атака на літак МАУ не затьмарює заслуг КВІР, - парламент Ірану
Фото: Хосейн Саламі (Getty Images)

Парламент Ірану назвав збиті літаки МАУ помилкою

Парламент Ірану підтримав Корпус вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини Збройних сил Ірану - ред.) Після того, як КВІР помилково збив український пасажирський літак в Тегерані. Про це повідомляє Mehr.

Відзначається, що підтримку КВІР парламент Ірану висловив у неділю, 12 січня, під час екстреного закритого засідання парламентаріїв з командувачем КВІР Хосейном Саламі.

"Ця помилка є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який протягом всієї своєї історії захищав нашу країну", - повідомив депутат Ахмад Аліреза Бейг.

Нагадаємо, 8 січня іранські військові збили літак "Міжнародних авіаліній України", який здійснював рейс з Тегерана до Києва. В результаті загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Повну відповідальність за катастрофу взяло на себе іранське військово-політична формація Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Також повідомлялося, що уряд Ірану створило робочу групу для надання консульської допомоги родичам жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

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