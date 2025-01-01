Авиакатастрофа в Казахстане: ЦНС обнародовал российские "темники"

Российские власти разослали СМИ "темники", в которых журналистам советуют игнорировать любые упоминания о сбитии самолета AZAL в Актау. Рекомендуется называть этот случай "трагическим инцидентом", как его назвал российский диктатор Владимир Путин.

Центр ссылается на документ, проливающий свет на то, каким образом в России пытаются "замять" ситуацию со сбитием российской ПВО самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в аэропорту Актау 25 декабря.

"Документ демонстрирует деградацию российского режима, тотальную лживость, и стремительную потерю внешнеполитического влияния. Также вполне вероятно, что российский диктатор не будет наказывать своего верного вассала (Рамзана) Кадырова или вообще кого-то из чеченской администрации, а виновными назначат кого-то совсем незначительного", - говорится в публикации.

В ЦНС напомнили, что президент Чечни Кадыров имеет разветвленную сеть своих представителей по всей РФ. Приведенный ниже документ разработан и отправлен от имени представителя главы Чеченской Республики в уральском федеральном округе Ильясова Турпала Ахмедовича.

Письмо Ильясова источник получил с почты сына Ильясова - Адама. Он также работает в этом представительстве, является руководителем секретариата и отвечает за взаимодействие с медиа.

Сам документ - это своеобразный "темник" с инструкциями, что надо или нельзя комментировать. Из текста следует, что он отражает позицию Кадырова и главы его администрации Галаса Таймасханова.

В частности, в письме советуют игнорировать любые упоминания о сбивании самолета. Вместо этого рекомендуется называть это трагическим инцидентом - именно так, как российский диктатор Владимир Путин назвал это в своем обращении.

В статье демонстрируется следующий уровень цинизма:

Далее письмо содержит интересные подробности кулуарных интриг российской властной элиты. Например, в нем утверждается, что Россия никогда не признает своей вины и что это четкая позиция Путина. Поэтому это лишь "трагическая случайность, произошедшая в воздушном пространстве России".

Также в письме видно, что Путин зависим от лояльности своих чеченских вассалов:

Выводы ЦНС

Во-первых, официальные извинения Путина президенту Азербайджана Алиеву, носили общий характер и демонстрируют насколько РФ зависима от сохранения отношений как с Азербайджаном, так и с его партнерами в регионе.

"Фактически у Путина слабая позиция, чтобы игнорировать этот инцидент. Если раньше, как в случае со сбитым малазийским рейсом МН-17, Россия могла позволить себе годами игнорировать и замалчивать факты, перегружать информационное пространство взаимоисключающими лживыми версиями, то в случае с рейсом Баку - Грозный, как бы Путин не хотел, но должен был извиняться", - говорится в публикации.

В Центре напомнили, что это конечно было извинение "наполовину", ведь полноценно Россия свою вину все равно не хочет признавать, а потому играет в "новояз" с "трагическими инцидентами". Однако такое извинение не устраивает азербайджанскую сторону - последняя требует поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Во-вторых. В ЦНС напомнили, что секретарь Совбеза Чечни и племянник Кадырова Хамзат 24 декабря у себя в Instagram сообщил об уничтожении всех беспилотников в небе над Чечней. "Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, - неправда, все сбито!" - написал он в комментарии к видео уничтожения одного из беспилотников. Он практически единственное официальное лицо, подтвердившее атаку дронов на Чечню.

"На следующий день, когда стало известно о сбитии азербайджанского самолета, Кадыров наградил своего племянника медалью "За заслуги перед чеченской республикой". Очевидно, что это породило версии о причастности родственников Кадырова к указаниям диспетчерам о перенаправлении самолета для того, чтобы он упал в море, спрятав тем самым все доказательства преступления", - отмечают в ЦНС.

В Центре также считают, что Чечня и Кадыровцы - это своеобразные опричники Путина. Там отметили, что Москва не трогает Кавказ, а Чечня имеет один из наименьших показателей вовлеченности в российскую оккупационную армию, как и уровень потерь. Другие, более отдаленные регионы (Башкирия или Татарстан) несут гораздо большие человеческие потери.

"Так что в этой ситуации, когда Путин завязан на лояльность Кавказа, но должен найти виновных за сбивание самолета, он скорее всего выберет традиционный вариант в назначении "козла отпущения". Из письма следует, что это будут диспетчеры, а не администрация Чечни. Присланный Турпаловым темник наглядно показывает стремительную деградацию РФ. Ведь режим, построенный на лжи и преступлениях не может дать миру ничего, кроме страданий невинных людей", - отметили в Центре нацсопротивления.