Авіакатастрофа в Казахстані: ЦНС оприлюднив російські "темники"

Російська влада розіслала ЗМІ "темники", в яких журналістам радять ігнорувати будь-які згадки про збиття літака AZAL в Актау. Рекомендується називати цей випадок "трагічним інцидентом", як його назвав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Центр посилається на документ, що проливає світло на те, яким чином в Росії намагаються "зам'яти" ситуацію зі збиттям російською ППО літака авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" в аеропорту Актау 25 грудня.

"Документ демонструє деградацію російського режиму, тотальну брехливість, та стрімку втрату зовнішньополітичного впливу. Також цілком ймовірно, що російський диктатор не буде карати свого вірного васала (Рамзана) Кадирова чи взагалі когось з чеченської адміністрації, а винними призначать когось зовсім незначного", - йдеться в публікації.

У ЦНС нагадали, що президент Чечні Кадиров має розгалужену мережу своїх представників по всій РФ. Наведений нижче документ розроблений та відправлений від імені представника голови Чеченської Республіки в уральскому федеральному окрузі Ільясова Турпала Ахмедовича.

Лист Ільясова джерело отримало з пошти сина Ільясова - Адама. Він також працює у цьому представництві, є керівником секретаріату та відповідає за взаємодію з медіа.

Сам документ - це своєрідний "темник" з інструкціями, що треба або не можна коментувати. З тексту випливає, що він відображає позицію Кадирова та голови його адміністрації Галаса Таймасханова.

Зокрема, в листі радять ігнорувати будь-які згадки про збиття літака. Натомість рекомендується називати це трагічним інцидентом - саме так, як російський диктатор Володимир Путін назвав це у своєму зверненні.

Лист вміщує наступний рівень цинізму:

Далі лист вміщує цікаві подробиці кулуарних інтриг російської владної еліти. Наприклад, у ньому стверджується, що Росія ніколи не визнає своєї провини та що це чітка позиція Путіна. Тому це лише "трагічна випадковість, що сталася в повітряному просторі Росії".

Також у листі видно, що Путін залежний від лояльності своїх чеченських васалів:

Висновки ЦНС

По-перше. Офіційні вибачення Путіна президенту Азербайджану Алієву, мали загальний характер і демонструють наскільки РФ залежна від збереження відносин як з Азербайджаном, так і з його партнерами в регіоні.

"Фактично у Путіна слабка позиція, щоб ігнорувати цей інцидент. Якщо раніше, як у випадку зі збитим малазійського рейсу МН-17, Росія могла дозволити себе роками ігнорувати та замовчувати факти, перевантажувати інформаційний простір взаємовиключними брехливими версіями, то у випадку з рейсом Баку - Грозний, як би Путін не хотів, але мусив вибачатися", - пишуть у ЦНС.

У Центрі нагадали, що це звісно було вибачення "наполовину", адже повноцінно Росія свою провину все одно не хоче визнавати, а тому грається у "новояз" із "трагічними інцидентами". Однак таке вибачення не влаштовує азербайджанську сторону - остання вимагає пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.

По-друге. В ЦНС нагадали, що секретар Радбезу Чечні та племінник Кадирова Хамзат 24 грудня у себе в Instagram повідомив про знищення всіх безпілотників у небі над Чечнею. "Інформація про те, що безпілотники влучили в якийсь об’єкт, - неправда, усе збито!" - написав він у коментарі до відео знищення одного з безпілотників. Він практично єдина офіційна особа, що підтвердила атаку дронів на Чечню.

"Наступного дня, коли стало відомо про збиття азербайджанського літака, Кадиров нагородив свого племінника медаллю "За заслуги перед чеченською республікою". Очевидно, що це породило версії про причетність родичів Кадирова до вказівок диспетчерам про перенаправлення літака для того, щоб він впав у морі, сховавши тим самим усі докази злочину", - йдеться у публікації.

У Центрі також вважають, що Чечня і Кадирівці - це своєрідні опричники Путіна. Там зазначили, що Москва не чіпає Кавказ, а Чечня має один із найменших показників залученості до російської окупаційної армії, як і рівень втрат. Інші, більш віддалені регіони (Башкирія або Татарстан) несуть набагато більші людські втрати.

"Отже у цій ситуації, коли Путін завʼязаний на лояльність Кавказу, але має знайти винних за збиття літака, він скоріш за все обере традиційний варіант у призначенні "цапа відбувайла". З листа випливає, що це будуть диспетчери, а не адміністрація Чечні. Надісланий Турпаловим темник наочно показує стрімку деградацію РФ. Адже режим, побудований на брехні і злочинах не може дати світу нічого, окрім страждань невинних людей", - зазначили в Центрі нацспротиву.