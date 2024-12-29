Катастрофа AZAL. Самолет получил повреждения в результате обстрела с земли, - Алиев

Самолет компании Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был поврежден на территории России. Борт получил повреждения в результате обстрела с земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого цитирует Report.

Алиев рассказал азербайджанскому телевидению о причинах крушения самолета Embraer 190, который упал в районе города Актау в Казахстане.

Он отметил, что окончательная версия аварии будет известна после вскрытия "черных ящиков". Но, по его словам, начальные версии также основываются на фактах.

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также заявил, что в результате огня, который был открыт с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует от России "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это откровенно показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - заявил он.