Катастрофа AZAL. Самолет получил повреждения в результате обстрела с земли, - Алиев
Самолет компании Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был поврежден на территории России. Борт получил повреждения в результате обстрела с земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого цитирует Report.
Алиев рассказал азербайджанскому телевидению о причинах крушения самолета Embraer 190, который упал в районе города Актау в Казахстане.
Он отметил, что окончательная версия аварии будет известна после вскрытия "черных ящиков". Но, по его словам, начальные версии также основываются на фактах.
"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана также заявил, что в результате огня, который был открыт с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует от России "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".
"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это откровенно показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - заявил он.
Авиакатастрофа Azerbaijan Airlines
Напомним, 25 декабря в Казахстане возле города Актау упал пассажирский самолет. Борт Embraer 190 принадлежал компании Azerbaijan Airlines.
В момент аварии на борту находилось 67 человек. В результате крушения 38 человек погибли, включая пилотов.
Известно, что самолет совершал рейс из Баку в Грозный, но не смог сесть в Чечне. Российская ПВО подбила пассажирский самолет. В результате чего борт долетел до Казахстана.
По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, пассажирский самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь С1". Это подтверждают также аналитики и западные СМИ.
Россия не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности. Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.
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