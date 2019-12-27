Авіакатастрофа в Казахстані: усі подробиці

Авіакатастрофа в Казахстані сталася сьогодні, 27 грудня, близько сьомої ранку за місцевим часом. Всі подробиці аварії пасажирського лайнера в Алма-Аті - в матеріалі РБК-Україна.

Названа попередня причина авіакатастрофи в Казахстані

За словами заступника прем'єр-міністра Казахстану Романа Скляра, авіакатастрофа могла статися через технічну несправність або помилку пілотів.

В результаті авіакатастрофи в Казахстані постраждали українці

За даними МВС Казахстану, на борту лайнера, потерпілого крах в Алма-Аті було 5 членів екіпажу і 93 пасажира. Зокрема, серед пасажирів були два українці, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану.

За фактом авіакатастрофи в Казахстані відкрито справу

Міністерство внутрішніх справ Казахстану відкрило справу за статтею про порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту через авіакатастрофу в Казахстані.

Фото: катастрофа літака в Казахстані (twitter/zakon.kz)

Як відомо, в результаті аварії пасажирського лайнера загинули 15 осіб.

В авіакатасрофі в Казахстані загинули 15 осіб

В результаті авіакатастрофи в Казахстані загинули 15 осіб. Також відомо про щонайменше 35 постраждалих. Зокрема, в Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами.

У Казахстані після зльоту впав пасажирський літак

Літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air розбився незабаром після вильоту з аеропорту Алма-Ати. Літак прямував в Нур-Султан, на борту знаходилося 100 осіб: 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.