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Авіакатастрофа в Казахстані: МВС почало розслідування

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 08:32
Авіакатастрофа в Казахстані: МВС почало розслідування
Фото: (zakon.kz)

Відкрита справу за фактом порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту

Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей. Про це повідомляє казахське видання Tengrinews.kz.

Відкрита справа за статтею 344 частина 3 ("Порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту") КК РК.

За попередніми даними, в результаті авіакатастрофи літака Bek Air, який здійснював рейс з Алмати в Нур-Султан в Казахстані, вижили 60 людей зі 100.

Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей. На борту було 93 пасажири, серед них 3 дитини. І 5 членів екіпажу. За останніми даними загинули 15 осіб.

Опубліковано Tengrinews.kz Четвер, 26 грудня 2019 р.

Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова.

У свою чергу, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив свої співчуття.

"З глибоким сумом сприйняв звістку про жертв і постраждалих в результаті аварії літака авіакомпанії Air Bek. Поділяючи гіркоту втрати, висловлюю слова співчуття рідним і близьким загиблих, а всім постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання", - сказав він.

Також опубліковані імена пілотів літака, що впав: капітан Марат Муратбаєв і другий пілот Міржан Мулдакулов.

Нагадаємо, раніше на шляху до Антарктиди розбився чилійський військовий літак з 38 людьми.

Також у Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака Dornier 228-200

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