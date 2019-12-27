Число жертв аварії літака в Казахстані зросла

Фото: катастрофа літака в Казахстані (twitter/zakon.kz)

Вже налічується 15 загиблих, ще 35 людей постраждали

Число загиблих в результаті падіння пасажирського літака в Казахстані досягло 15 людей. Про це повідомляє zakon.kz.

Інформацію про кількість загиблих повідомив глава міського управління охорони громадського здоров'я Тлеухан Абільдаев. За його словами, спочатку йшлося про 14 жертв, проте одна людина померла в лікарні.

Зараз відомо також про мінімум 35 постраждалих, серед них 5 доставлені в Алматинську клінічну багатопрофільну лікарню. Стан пацієнтів є вкрай важкий.

Крім того, в Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами. Також в іншу лікарню доставлені 5 дорослих з політравмами. Ще в одному медичному закладі знаходяться 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.

Всього на борту літака знаходилося 100 чоловік - 95 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Нагадаємо, літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air 27 грудня о 7:22 вилетів за напрямом Алмати - Нур-Султан, при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу. Після цього він зіткнувся з двоповерховою будівлею.

В кінці листопада в Сполучених Штатах сталася аварія невеликого літака Pilatus PC-12, на борту якого перебували 12 осіб. Літак розбився незабаром після вильоту з аеропорту Чемберлена. Загинуло 9 чоловік і троє поранені.