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Названа можлива причина авіакатастрофи в Казахстані

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 10:00
Названа можлива причина авіакатастрофи в Казахстані
Фото: авіакатастрофа в Казахстані (zakon.kz)

Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність

Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Роман Скляр, повідомляють казахські ЗМІ.

Зазначимо, що в результаті катастрофи загинули щонайменше 15 людей. Серед постраждалих двоє українців, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю.

Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова і командир повітряного судна.

Брифинг в аэропорту Алматы по крушению самолета “Бек Эйр”. Выступает заместитель премьер-министра Роман Скляр

Опубліковано Tengrinews.kz Четвер, 26 грудня 2019 р.

Зазначимо, в Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами. Також в іншу лікарню доставлені 5 дорослих з політравмами. Ще в одному медичному закладі знаходяться 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.

Також очевидці потерпілого катастрофу літака в Казахстані розповіли про авіакатастрофу. Пасажири вилазили з лайнера по обмерзлому крилу через ілюмінатор.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Казахстану почало розслідування авіакатастрофи в країні. Також за дорученням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром.

Сьогодні вночі у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей . На борту було 93 пасажири, серед них 3 дитини. І 5 членів екіпажу.

Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були два українці Очевидці розповіли деталі авіакатастрофи в Казахстані
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