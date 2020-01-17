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Авіакатастрофа в Ірані: до України повернулися експерти МАУ

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 14:29
Авіакатастрофа в Ірані: до України повернулися експерти МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Експерти МАУ брали участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

До України повернулися експерти авіакомпанії МАУ, які працювали на місці катастрофи українського літака в Ірані. Про це у Facebook повідомив гендиректор МАУ Євген Дихне.

За його словами, сьогодні вранці повернулися представники МАУ, які брали участь у розслідуванні трагедії PS 752 в Ірані.

"Для якихось розмов не було сил, та й ситуація їм особливо не сприяє. Міцні обійми та рукостискання були куди красномовнішими. Після прильоту Андрій Василенко, Владислав Петренко та Андрій Фомічов відразу пішли на перший поверх терміналу D, вшанувати пам'ять загиблих", - зазначив Дихне.

Авіакатастрофа в Ірані: до України повернулися експерти МАУ

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна має намір домагатися визнання відповідальності "політичної верхівки" Ірану в авіакатастрофі літака МАУ.

Раніше також повідомлялося, що Іран готовий передати Україні чорні ящики збитого літака МАУ. Спочатку спільна команда з розслідування за участю Ірану, Канади та України отримає доступ до чорних скриньок, після чого іранська сторона буде готова передати їх Києву.

Розслідування катастрофи МАУ в Ірані може роками, - Пристайко
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