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Україна заявила про відповідальність "верхівки" Ірану в катастрофі МАУ

Новини » Політика     17.01.2020 - 12:01
Україна заявила про відповідальність "верхівки" Ірану в катастрофі МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Київ наполягає на визнанні відповідальності керівництва Ірану

Україна має намір домагатися визнання відповідальності "політичної верхівки" Ірану в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня 2020 року. Про це у Верховній раді заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна має вести розмову про визнання відповідальності "політичної верхівки" Ірану.

"Ми не йдемо на те, що якийсь конкретний солдат натиснув на кнопку. Нам цього недостатньо. Не про солдата йде розмова, а про всю команду, хто дозволив збити. Чия це помилка на найвищому рівні... Заради життя, заради пам'яті іранських громадян іранський уряд має провести це розслідування і притягнути до відповідальності винних", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Ірану приїде до України на наступному тижні для офіційних роз'яснень щодо катастрофи МАУ.

Раніше також повідомлялося, що українські експерти першими виявили елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Зокрема, на особистих речах загиблих пасажирів виявили сліди, які свідчать про ураження літака ракетою.

Розслідування катастрофи МАУ в Ірані може роками, - Пристайко
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