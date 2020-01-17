Авиакатастрофа в Иране: в Украину вернулись эксперты МАУ

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Эксперты МАУ участвовали в расследовании авиакатастрофы в Иране

В Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом в Facebook сообщил гендиректор МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, сегодня утром вернулись представители МАУ, которые участвовали в расследовании трагедии PS 752 в Иране.

"Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивыми. После прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших", - отметил Дыхне.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана в авиакатастрофе самолета МАУ.

Ранее также сообщалось, что Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ. Сначала совместная команда по расследованию с участием Ирана, Канады и Украины получит доступ к черным ящикам, после чего иранская сторона будет готова передать их Киеву.