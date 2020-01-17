Пристайко пояснив, чому посольство виключило версію ракетного удару по літаку МАУ

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За його словами, це була перша реакція в стані шоку

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, чому посольство України в Ірані спочатку виключило версію ракетного удару або теракту в авіакатастрофі літака МАУ, збитого поблизу Тегерана. Про це він сказав, виступаючи у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це була перша реакція в стані шоку.

"Я як міністр закордонних справ приношу вибачення за дії посольства, дійсно це була перша реакція в стані шоку, яку пережило наше посольство, прибувши на місце, де загинули наші люди... Посольство зробило помилку в тому, що воно подало інформацію отриману від іранської сторони, офіційно, не вказавши, що це за інформацією іранської сторони", - сказав Пристайко.

Він також додав, що від такої відповідальної заяви варто було утриматися, але, як заявляє Пристайко, посольство намагалося якомога швидше повідомити про те, що ця авіакатастрофа сталася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран готовий передати Україні чорні ящики збитого літака МАУ. Іран передасть Україні бортові самописці після того, як їх на місці обробить слідча група.

Пристайко раніше заявив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти провину на США.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.