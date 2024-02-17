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В Авдеевке действуют диверсионные группы ВСУ, - партизаны

Фото: в Авдеевке действуют украинские ДРГ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские диверсионные группы продолжают действовать в Авдеевке после выхода Сил обороны из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По словам находящихся в Авдеевке агентов партизанского движения, у россиян нет ни одного "праздничного настроения" после захвата города, поскольку украинские диверсионно-разведывательные группы не дают им покоя.

"Малыми группами в форме противника проводят диверсии на позициях россиян и наносят им значительные потери. За последние несколько часов провели несколько таких рейдов и уничтожили до десяти человек личного состава", - отметили партизаны.

Выход ВСУ из Авдеевки

После четырех месяцев ожесточенных боев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки во избежание оцепления врагом и сохранить жизнь личного состава.

По данным карты Deepstate, Авдеевка находится под контролем российских оккупантов.

Перед уходом ВСУ в Авдеевку перебросили дополнительные резервы, в частности, подразделения Третьей штурмовой бригады. Сегодня Третья штурмовая сообщила, что вышла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта после ухода ВСУ из города.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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