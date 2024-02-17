UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Авдіївці діють диверсійні групи ЗСУ, - партизани

Фото: в Авдіївці діють українські ДРГ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські диверсійні групи продовжують діяти в Авдіївці після виходу Сил оборони з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За словами агентів партизанського руху, які перебувають в Авдіївці, у росіян немає жодного "святкового настрою" після захоплення міста, оскільки українські диверсійно-розвідувальні групи не дають їм спокою.

"Малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях росіян і завдають їм значних втрат. За останні кілька годин провели кілька таких рейдів і знищили до десяти осіб особового складу", - зазначили партизани.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Після чотирьох місяців запеклих боїв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про вихід українських військ з Авдіївки, щоб уникнути оточення ворогом та зберегти життя особового складу.

Наразі, за даними карти Deepstate, Авдіївка перебуває під контролем російських окупантів.

Перед відходом ЗСУ в Авдіївку перекинули додаткові резерви, зокрема підрозділи Третьої штурмової бригади. Сьогодні Третя штурмова повідомила, що вийшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту після відходу ЗСУ з міста.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаВійна Росії проти УкраїниВСУДРГ