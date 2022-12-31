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В Авдеевку за два месяца вернулись более 500 жителей

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Суббота 31 декабря 2022 21:29
В Авдеевку за два месяца вернулись более 500 жителей Фото: в Авдеевку за ноябрь и декабрь вернулись более 500 жителей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Авдеевку Донецкой области за два последних месяца вернулось более 500 человек. Всего в городе проживает около 2 500 жителей.

Об этом заявил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эспрессо.

"Сейчас в Авдеевке примерно 2500 жителей. Есть те, кто вернулся. Когда мы их спрашиваем, почему они приехали, люди говорят, что здесь их земля, здесь их дом. У кого-то закончились деньги, кто-то морально пришел в упадок. Несмотря на постоянные обстрелы люди не очень хотят ехать. По заявкам на следующую неделю нет желающих эвакуироваться", - отметил Барабаш.

По его словам, оккупанты 30 декабря обстреливали город из минометов, ствольной артиллерии, "Градов". Около 13 часов ударили по городу "Солнцепеком". За день было более 30 обстрелов.

Ранее сообщалось, что 25 декабря российские оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку (Донецкая область). В результате атаки ранения получила женщина.

Также ранее стало известно, что сегодня оккупанты также ударили ракетами по Краматорску. Три снаряда попали по промышленной зоне города.

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