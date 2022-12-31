В Авдеевку за два месяца вернулись более 500 жителей

В Авдеевку Донецкой области за два последних месяца вернулось более 500 человек. Всего в городе проживает около 2 500 жителей.

"Сейчас в Авдеевке примерно 2500 жителей. Есть те, кто вернулся. Когда мы их спрашиваем, почему они приехали, люди говорят, что здесь их земля, здесь их дом. У кого-то закончились деньги, кто-то морально пришел в упадок. Несмотря на постоянные обстрелы люди не очень хотят ехать. По заявкам на следующую неделю нет желающих эвакуироваться", - отметил Барабаш.

По его словам, оккупанты 30 декабря обстреливали город из минометов, ствольной артиллерии, "Градов". Около 13 часов ударили по городу "Солнцепеком". За день было более 30 обстрелов.