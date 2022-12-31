ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Авдіївки за два місяці повернулися понад 500 мешканців

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 21:29
До Авдіївки за два місяці повернулися понад 500 мешканців Фото: до Авдіївки за листопад та грудень повернулися понад 500 мешканців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

До Авдіївки Донецької області за два останні місяці повернулося понад 500 людей. Загалом у місті проживає близько 2 500 мешканців.

Про це заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еспресо.

"Зараз в Авдіївці приблизно 2500 мешканців. Є ті, хто повернувся. Коли ми їх питаємо, чому вони приїхали, люди кажуть, що тут їхня земля, тут їхній будинок. У когось закінчилися гроші, хтось морально занепав. Незважаючи на постійні обстріли, люди не дуже хочуть їхати. За заявками на наступний тиждень немає бажаючих евакуюватися", - зазначив Барабаш.

За його словами, окупанти 30 грудня обстрілювали місто з мінометів, ствольної артилерії, "Градів". Близько 13 години вдарили по місту "Сонцепеком". За день було понад 30 обстрілів.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку (Донецька область). Внаслідок атаки поранення отримала жінка.

Також раніше стало відомо, що сьогодні окупанти також ударили ракетами по Краматорську. Три снаряди потрапили промисловою зоною міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Донецька область Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна повернула додому 140 захисників
Україна повернула додому 140 захисників
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок