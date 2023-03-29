ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Авдеевка может стать плацдармом для контрнаступления ВСУ на Донецк, - эксперт

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 17:09
Авдеевка может стать плацдармом для контрнаступления ВСУ на Донецк, - эксперт Иллюстративное фото: Авдеевка может стать плацдармом для контрнаступления на Донецк (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Анастасия Рокитна

Украинские военные в случае продолжения успешной обороны Авдеевки могут в будущем использовать ее в качестве плацдарма для наступления на Донецк.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Вблизи города (Авдеевки - ред.) находится объездная дорога, которая отделяет Донецк от Макеевки. И ее ширина позволяет пройти там нескольким бригадам и нажать на Донецк. Такая же история с Марьинкой, только с другой стороны", - объяснил эксперт стратегическую важность Авдеевки.

Авдеевка может стать плацдармом для контрнаступления ВСУ на Донецк, - экспертФото: Авдеевка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко заверял, что Авдеевка не будет легкой добычей для врага и назвал причины.

Также мы писали, что, по словам руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, ситуация в Авдеевке остается напряженной. Туда запретили приезжать волонтерам и журналистам.

Более детально о том, как россияне пытаются оккупировать Авдеевку, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Авдеевка Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина