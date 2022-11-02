Аварийные отключения и нерабочие графики: ситуация со светом в Украине

Почасовые отключения

Графики почасовых отключений света сегодня ввели на севере, в центре и на востоке Украины с 06:00. Задачи от "Укрэнерго" получили облэнерго следующих регионов:

Киев

Киевская область

Черниговская область

Черкасская область

Житомирская область

Сумская область

Харьковская область

Полтавская область

Такие графики предполагают, что определенные группы будут отключать ежедневно, но по конкретному расписанию, которые составляют облэнерго. Они должны быть обнародованы заранее.

Отметим, графики для каждого региона можно найти по ссылке.

Аварийный режим

Однако уже ближе к обеду стало понятно, что местами для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно графиков почасовых отключений. Поэтому с 11:00 были введены аварийные отключения всех категорий в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. И временно приостановили действие почасовых графиков.

Полтавская область

В этом регионе аварийные отключения начались с 10:46.

"Из-за напряженной ситуации в энергосистеме "Укрэнерго" применило аварийные отключения в нескольких областях Украины. Это касается и Полтавской области… Действие графика почасового отключения временно прекращено", - сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Киевская область

Здесь с утра продолжаются плановые стабилизационные отключения. Но жителей Киевской области призывают в любой момент быть готовыми к отсутствию электричества.

По состоянию на 2 ноября вообще без электроснабжения остаются около 16 000 домов. Энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп после крайней российской атаки. Ожидается, что до конца дня восстановят энергоснабжение всех абонентов.

Ровно

Частично обесточены сегодня и жители Ровно. Но там другая причина - специалисты "Ровнооблэнерго" проводят плановый капитальный ремонт на одной из подстанций.

Как сообщил мэр Александр Третяк, в связи с этим до конца дня будут перебои со светом на улицах Гашека, Тынновской и Луговой.

Черкассы

В этом областном центре возникла иная ситуация. Дело в том, что многие многоквартирные дома до сих пор сами не подключились к отоплению. По словам директора "Черкассытеплокоммунэнерго" Павла Карася, таким образом жители города пытаются сэкономить, но растет нагрузка на энергосистему.

"Это экономия, которая наносит колоссальный ущерб всему городу. Один неподключенный дом берет столько электрической энергии, как все уличное освещение. Люди не сидят в холоде. Они включают обогреватели, кондиционеры, потребляя большое количество электроэнергии", - отмети он.

Он также предупредил, что сегодня последний день, чтобы главы черкасских ОСМД подключили дома к теплу. И пригрозил отключением таких многоэтажек от электричества.

"У нас нет другого выхода. Весь город не должен зависеть от непутевых действий отдельных руководителей ОСМД, которые вроде бы что-то экономят", - добавил Карась.

Киев местами без графика

Жителей столицы предупредили, что сегодня в течение дня в некоторых микрорайонах могут отключать свет вне графика. Причина - там наблюдаются перегрузки электросетей.

Вне графика могут отключать жителей следующих массивов:

Оболонь;

Виноградарь;

Минский массив;

Святошино;

Академгородок;

Беличи;

Южная Борщаговка;

Подол;

Куреневка.

В компании ДТЭК подчеркивают, что отключения в Киеве вне графиков нужны, чтобы уберечься от массовых аварий.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели", - обнадеживают в ДТЭК.

Отметим, временное обесточивание нужно, чтобы снизить нагрузку, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий на сетях, поврежденных российскими ударами. Такие меры позволяют быстрее восстановить объекты энергетики.

Подробнее читайте в публикации "Графики аварийного отключения электричества: когда и зачем их применяют".