Без света 16 тысяч домов: когда восстановят электричество в Киевской области

В Киевской области без электроснабжения все еще остаются 16 тысяч домов. Свет обещают восстановить до конца дня, но жителей предупреждают о стабилизационных отключениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебы в Telegram.

"На Киевщине 16 тысяч домов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня возобновим электричество для всех абонентов", - написал Кулеба.

Он также сообщил, что около 6:00 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.

"Будьте готовы к отсутствию электричества. Держим энергетический фронт!" - призвал Кулеба.

Напомним, что утром 31 октября россияне в очередной раз массированно ударили по объектам энергосистемы ряда регионов Украины. Была сбита большая часть ракет, но некоторые попали в цель, из-за чего в Киеве и в ряде областей исчезли свет и водоснабжение. Некоторые дома в Киевской области все еще без электричества.

Добавим, сегодня в Украине ввели почасовые отключения света, ограничения будут действовать в северных, центральных и восточных областях. Все подробности об отключениях писало РБК-Украина.

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