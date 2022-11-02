Графики аварийного отключения электричества: когда и зачем их применяют
После массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" применены графики аварийного ограничения электропотребления. Они необходимы для балансировки украинской энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора .
Зачем применяют аварийные графики
Как отмечается в разъяснении, для того чтобы сеть была сбалансированной, объем потребленной электроэнергии в определенный момент времени должен быть равен объему произведенной. В сети энергия не сохраняется. Если потребляют меньше энергии, чем производят, то частота (50 Гц) повышается, если наоборот – падает. Оба дисбаланса оказывают пагубное влияние на сети и оборудование производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии.
"График аварийных отключений (ГАО), который применен оператором системы передачи, - это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. ГАО - это не график плановых работ, в нем нет часов начала и завершения отключения. Это перечень электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения в случае получения соответствующего указания от НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.
График вводится операторами систем передачи (облэнерго) в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения НЭК "Укрэнерго". ГАО вводят принудительно во избежание полного отключения от энергоснабжения крупного региона или для предотвращения автоматического и неконтролируемого обесточивания региона (блэкаута), отмечается в разъяснении.
"То же касается и возобновления электроснабжения: решение по заживлению потребителей принимает НЭК "Укрэнерго". Только после получения команды от регионального диспетчера НЭК "Укрэнерго" специалисты операторов систем распределения (облэнерго) могут возобновить распределение электрической энергии", - сообщили в Госэнергонадзоре.
Сообщения о применении ГАО нельзя обнародовать заранее - это аварийная мера и информация о причинах применения указанного мероприятия, его начале, окончании и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения.
При отключении электроэнергии в одном здании электроснабжение может не прекращаться в соседнем. Поскольку разные дома и даже подъезды одного дома могут быть заживлены от разных линий электропередачи. Энергетики дежурят линии отключения. Но если какие-то дома не выключаются совсем, то это свидетельствует о наличии на линии, питающей эти дома, объектов критической инфраструктуры. Например: больница, водоканал и т.п., добавили в Госэнергонадзоре.
Экономия электроэнергии
Как говорится в разъяснении, даже если в течение целого дня отсутствовало электроснабжение, потребитель все равно должен уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы. Поскольку, если не соблюдать режим максимальной экономии, страна рискует остаться в темноте. Отключения необходимы для стабилизации энергосистемы Украины. Они не дают случиться более масштабным и хаотическим аварийным отключениям, на устранение которых потребуется достаточно много времени.
Органы власти обратились к украинцам с рекомендациями уменьшить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы в промежутке между 17:00 и 22:00, а лучше - до 23:00.
"В эти часы рекомендуется не пользоваться: электрообогревателями, теплым полом, бойлерами, электрическими сушилками, кухонными электроплитами, микроволновками, стиральными машинами, электрическими духовыми шкафами, электрочайниками, утюгами, посудомоечными машинами, кондиционерами и т.п.", - говорится в сообщении.
Напомним, по оценкам Министерства экономики Украины, разрушение энергетической инфраструктуры будет иметь ограниченное и временное влияние на ВВП.