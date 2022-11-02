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В Украине сегодня вводят почасовые отключения света: где именно

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Украина, Среда 02 ноября 2022 08:21
В Украине сегодня вводят почасовые отключения света: где именно Фото: сегодня в Украине будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 2 ноября, в Украине ввели почасовые отключения света. Ограничения будут действовать в северных, центральных и восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам объемы для ограничения электроэнергии. Сегодня почасовые отключения будут происходить в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Украинцам напомнили, что графики отключения света составляют операторы в каждой из областей. Их можно найти по ссылке.

Гражданам объяснили, что такие меры помогают стабилизировать и возобновить энергосистему после вражеских обстрелов.

Напомним, что вчера в "Укрэнерго" предупредили о новых плановых отключениях света в Украине. Это вызвано недостатком электроэнергии.

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Укрэнерго відключеня світла Электроэнергия
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