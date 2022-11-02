В Ровно сегодня частично не будет света: адреса
Фото: жители части Ровно останутся без света 2 ноября (GettyImages)
Жители части Ровно останутся без света в среду, 2 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.
"Сегодня, 2 ноября, мастера "Ровнооблэнерго" будут проводить плановые капитальные ремонтные работы на одной из подстанций", - рассказал он.
По словам главы города, до конца дня будут выключать свет на улицах Гашека, Тынновская, Луговая.
"Мастера "Ровнооблэнерго" постараются завершить работы максимально быстро и возобновить электроснабжение", - добавил Третяк.
Как сообщалось, 2 ноября, в Украине ввели почасовые отключения света. Ограничения будут действовать в северных, центральных и восточных областях.
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