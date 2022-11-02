ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ровно сегодня частично не будет света: адреса

Новина українською →
Ровно, Среда 02 ноября 2022 09:53
В Ровно сегодня частично не будет света: адреса Фото: жители части Ровно останутся без света 2 ноября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жители части Ровно останутся без света в среду, 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.

"Сегодня, 2 ноября, мастера "Ровнооблэнерго" будут проводить плановые капитальные ремонтные работы на одной из подстанций", - рассказал он.

По словам главы города, до конца дня будут выключать свет на улицах Гашека, Тынновская, Луговая.

"Мастера "Ровнооблэнерго" постараются завершить работы максимально быстро и возобновить электроснабжение", - добавил Третяк.

Как сообщалось, 2 ноября, в Украине ввели почасовые отключения света. Ограничения будут действовать в северных, центральных и восточных областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно відключеня світла
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС