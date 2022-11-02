В Киеве могут выключать свет вне графика: в каких районах
В среду, 2 ноября, в некоторых районах Киева могут применяться отключения электроэнергии вне графика.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение ДТЭК в Facebook.
В компании отмечают, что из-за атаки россиян по критической инфраструктуре до сих пор наблюдаются перегрузки электросетей в некоторых районах Киева, а именно:
- на Оболони;
- Виноградаре;
- Минском массиве;
- Святошино;
- Академгородке;
- Беличах;
- Южной Борщаговке;
- Подоле;
- Куреневке.
"Поэтому возможно применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели", - сообщают в ДТЭК.
Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что нельзя исключать отключение света и отопления на две недели в случае дальнейших атак россиян по объектам энергетической инфраструктуры.
Также в КГГА сообщили, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева жителей города.