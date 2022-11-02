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В Киеве могут выключать свет вне графика: в каких районах

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Киев, Среда 02 ноября 2022 15:14
В Киеве могут выключать свет вне графика: в каких районах Фото: в Киеве могут выключать свет вне графика (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 2 ноября, в некоторых районах Киева могут применяться отключения электроэнергии вне графика.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение ДТЭК в Facebook.

В компании отмечают, что из-за атаки россиян по критической инфраструктуре до сих пор наблюдаются перегрузки электросетей в некоторых районах Киева, а именно:

  • на Оболони;
  • Виноградаре;
  • Минском массиве;
  • Святошино;
  • Академгородке;
  • Беличах;
  • Южной Борщаговке;
  • Подоле;
  • Куреневке.

"Поэтому возможно применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели", - сообщают в ДТЭК.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что нельзя исключать отключение света и отопления на две недели в случае дальнейших атак россиян по объектам энергетической инфраструктуры.

Также в КГГА сообщили, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева жителей города.

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Электроэнергия Киев
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