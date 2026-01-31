RU

Экономика Авто Tech

Была ли кибератака? Минцифры назвало причину блэкаута в Украине

Фото: аварийная ситуация в энергосистеме Украины не была вызвана кибератакой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Аварийная ситуация в украинской энергосистеме, которая привела к масштабному отключению света в Украине и Молдове, не была вызвана кибератакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

В Минцифры опровергли информацию о кибератаке, которую распространяют в сети.

"Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы

"Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы", - добавили в Минцифры.

 

Блэкаут в Украине и Молдове

Напомним, утром 31 января между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети.

Это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. Были введены аварийные отключения света.

В Киеве и Харькове из-за отсутствия напряжения приостановили движение поездов метро. Также в Киеве и других городах сообщают об отсутствии водоснабжения и теплоснабжения.

Кроме того, в Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.

Перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и других городах.

Больше о том, что известно о ситуации, и, где сейчас перебои со светом, читайте в материале РБК-Украина.

МінцифраЭлектроэнергияОтключения света