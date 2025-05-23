Аварія на залізниці в Карпатах: що відомо і коли відновлять рух потягів

На популярному маршруті через Карпати 22 травня екстрено зупинили рух потягів. Це сталося через технічні проблеми з залізницею.

Що відомо про аварію та коли відновлять рух потягів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому зупинили потяги

Ввечері 22 травня "Укрзалізниця" повідомила, що рух потягів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено через проблеми з інфраструктурою. На маршруті через Карпати стався обвал ґрунту, тому просіли колії.

Через аварію відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня було затримано. Для безпеки пасажирів потяг проїхав пошкоджену ділянку на зниженій швидкості під диспетчерським контролем

Фахівці оперативно дослідили полотно та почали ремонтні роботи. В "Укрзалізниці" попередили, що залізниця потребує повноцінного ремонту, тому усі поїзди рахівського напрямку змінили свою кінцеву станцію.

Коли відновлять рух через Карпати

Вже зранку 23 травня в "Укрзалізниці" відзвітували, що роботи на пошкодженій колії тривали всю ніч. Ремонт може затягнутися на три доби, оскільки ділянка є складною для укріплення ґрунту.

Пасажирів поїзда №96 Рахів - Київ везуть резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова.

Фото: на залізниці в Карпатах сталася аварія (t.me/UkrzalInfo)

Зміни у русі потягів

Унаслідок провалу земної породи і тимчасового перекриття руху на дільниці Ясіня - Вороненко на 23 травня змінено маршрути низки поїздів. Йдеться про потяги:

№233 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); №144 Рахів - Чернігів о 12:24 вирушатиме зі станції Яремче;

№55 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва вирушатиме також зі Микуличина о 18:48;

№95 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва - також зі станції Вороненко о 21:08;

№107 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва вирушатиме також зі станції Вороненко о 13:50;

№5 Запоріжжя - Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

№25 Одеса - Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс - з Ворохти о 15:35;

№357 Київ - Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс до Києва вирушатиме з Микуличина о 15:27;

№1 Харків - Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова зі станції Яремче - о 17:12;

№143 Суми - Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів - Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия - Ділове буде обмежений до Делятина.

"Для пасажирів усіх поїздів далекого сполучення "Укрзалізниця" організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", - повідомили залізничники.