Аварія на залізниці в Карпатах: що відомо і коли відновлять рух потягів
На популярному маршруті через Карпати 22 травня екстрено зупинили рух потягів. Це сталося через технічні проблеми з залізницею.
Що відомо про аварію та коли відновлять рух потягів - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Чому зупинили потяги
Ввечері 22 травня "Укрзалізниця" повідомила, що рух потягів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено через проблеми з інфраструктурою. На маршруті через Карпати стався обвал ґрунту, тому просіли колії.
Через аварію відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня було затримано. Для безпеки пасажирів потяг проїхав пошкоджену ділянку на зниженій швидкості під диспетчерським контролем
Фахівці оперативно дослідили полотно та почали ремонтні роботи. В "Укрзалізниці" попередили, що залізниця потребує повноцінного ремонту, тому усі поїзди рахівського напрямку змінили свою кінцеву станцію.
Коли відновлять рух через Карпати
Вже зранку 23 травня в "Укрзалізниці" відзвітували, що роботи на пошкодженій колії тривали всю ніч. Ремонт може затягнутися на три доби, оскільки ділянка є складною для укріплення ґрунту.
Пасажирів поїзда №96 Рахів - Київ везуть резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова.
Фото: на залізниці в Карпатах сталася аварія (t.me/UkrzalInfo)
Зміни у русі потягів
Унаслідок провалу земної породи і тимчасового перекриття руху на дільниці Ясіня - Вороненко на 23 травня змінено маршрути низки поїздів. Йдеться про потяги:
- №233 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); №144 Рахів - Чернігів о 12:24 вирушатиме зі станції Яремче;
- №55 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва вирушатиме також зі Микуличина о 18:48;
- №95 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва - також зі станції Вороненко о 21:08;
- №107 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва вирушатиме також зі станції Вороненко о 13:50;
- №5 Запоріжжя - Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;
- №25 Одеса - Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс - з Ворохти о 15:35;
- №357 Київ - Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс до Києва вирушатиме з Микуличина о 15:27;
- №1 Харків - Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова зі станції Яремче - о 17:12;
- №143 Суми - Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів - Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.
Приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия - Ділове буде обмежений до Делятина.
"Для пасажирів усіх поїздів далекого сполучення "Укрзалізниця" організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", - повідомили залізничники.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня російська армія атакувала дронами залізницю на заході України. Внаслідок удару пошкоджена залізнична інфраструктура у Чернівецькій області.
За повідомленням "Укрзалізниці", жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Рух потягів не змінився.
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