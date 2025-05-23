Россияне ударили по железной дороге на западе Украины: какие последствия атаки

Фото: россияне ударили по железной дороге в Черновицкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области в ночь на 23 мая. В результате удара повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Черновицкой области. Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Поезда "Укрзализныци" продолжают движение по установленным маршрутам. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также сообщила о последствиях вражеской атаки на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области работали силы ПВО. По ее словам, известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района.