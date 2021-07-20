Бій Усика і Джошуа офіційно підтверджено: стала відома дата
Фото: боксер Олександр Усик (Віталій Носач/РБК-Україна)
Український боксер Олександр Усик підписав контракт на бій з британським суперважковаговиком Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде в Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Усика.
Повідомляється, що боксерський поєдинок Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенхем". На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Українець є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.
Примітно, що Усик провів у суперважкому дивізіоні тільки два бої. У першому він переміг Чазза Візерспуна, у другому - Дерека Чісору, після чого взяв титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
Нагадаємо, раніше цю дату називав промоутер британського боксера Еддін Хірн.