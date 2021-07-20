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У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення "коктейль Молотова"

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 12:25
У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення "коктейль Молотова" Фото: у Києві пограбували "Укрсіббанк" (wikipedia)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Києві пограбували банк "Укрсіббанк". Жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

На місці правоохоронці попередньо встановили, що до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

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