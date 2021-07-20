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Завтра в Україні різко похолодає, але не скрізь: де зміниться погода

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Вівторок 20 липня 2021 11:38
Завтра в Україні різко похолодає, але не скрізь: де зміниться погода Фото: в Україні завтра різко похолодає (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

В Україну завтра прийдуть дощі з грозами в усі регіони. Крім того, в багатьох областях різко знизиться температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Де похолодає?

Зниження температури повітря очікується на півночі країни, в центральних регіонах та на заході.

Так, в північних та центральних областях вдень буде +22-24 градуси, вночі повітря опуститься до +16-18 градусів.

При цьому в Києві очікується +21-23 вдень та +17-19 вночі.

Показники термометрів в західних областях триматимуться вдень на рівні +22-24 градуси. Однак вночі буде значно прохолодніше - прогнозують +13-15 градусів.

Де утримається спека?

При цьому у східних областях вдень буде найспекотніше по Україні. Наприклад, в Луганській області температура сягатиме +34 градусів вдень.

Дещо знизиться температура в приморських регіонах. Там прогнозують +26-28 градусів вдень та +19-21 вночі.

Найтепліше буде в Криму, де повітря прогріється до +30-32 градусів,а вночі триматиметься на рівні +22-24 градуси.

Завтра в Україні різко похолодає, але не скрізь: де зміниться погода

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