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З'явилися контакти для близьких членів екіпажу затонулого Volgo-Balt 214

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 20:55
З'явилися контакти для близьких членів екіпажу затонулого Volgo-Balt 214
Фото: рятувальна операція (AA Photo)

Інформацію про стан постраждалих можна дізнатися за телефоном

Близькі постраждалих членів екіпажу затонулого корабля Volgo-Balt 214 можуть отримати інформацію у консула Бориса Ясинського, який вже знаходиться в Самсуні (Туреччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Зокрема, Сибіга зазначив, що близькі членів команди затонулого біля берегів Самсуна судна можуть отримати інформацію у консула Бориса Ясинського. Телефон гарячої лінії +905395509898.

З'явилися контакти для близьких членів екіпажу затонулого Volgo-Balt 214

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці про затонулий в Чорному морі корабель. Volgo Balt 214 був фігурантом так званого "Кримського чорного списку", так як заходив до окупованих Керчі та Феодосії в 2014/15 роках. Екіпаж судна складався з громадян України і Азербайджану.

Інцидент стався вранці біля берегів Туреччини. Відомо про загибель чотирьох українців і ще двох, ймовірно, громадян Азербайджану. Всього на борту перебували 13 осіб, 11 з яких - громадяни України.

Передбачається, що затонуле в Чорному морі вантажне судно Volgo-Balt 214 могло перевозити вугілля, який видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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