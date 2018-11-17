Очільником Інтерполу може стати представник РФ, - Financial Times

Фото: Інтерпол (twitter.com/INTERPOL_HQ)

Нового очільника Інтерполу оберуть 21 листопада

Після відставки Мен Хуньвея, головою Інтерполу може стати віце-президент відомства, екс-глава Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначається, на посаду глави Інтерполу претендують відразу два кандидати. Другим кандидатом є виконуючий обов'язки голови Інтерполу Кім Йонг Ян з Південної Кореї.

За даними видання, напередодні, виконавчий директор британської організації із захисту прав Fair Trials Яго Рассел звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока щодо кандидатів на посаду глави Інтерполу.

"Буде недоцільно, якщо країна, в якій зафіксовано порушення правил Інтерполу, отримає провідний статус у ключовій наглядовій установі", – йдеться зверненні.

Вибори нового глави Інтерполу відбудуться 21 листопада на засіданні у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).

Нагадаємо, що керівник Інтерполу Мен Хунвей оголосив про свою відставку на початку жовтня 2018 року. Виконуючим обов'язки глави Інтерполу став південнокореєць Кім Йонг Ян.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Китаю підозрює президента Інтерполу, громадянина цієї країни Мен Хунвея в корупції. Мен Хунвею інкримінують "незаконне сприяння в отриманні контрактів на послуги однієї з компаній, що діють в сфері боротьби проти кіберзлочинності".