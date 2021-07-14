Аваков зібрався у відставку, а Рада провалила легалізацію медичного канабісу: новини за 13 липня

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку, Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні, суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 13 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Аваков написав заяву про відставку

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков йде у відставку. Він офіційно повідомив про своє рішення. Прес-служба МВС також опублікувала фото заяви, яку написав Аваков. У своїй заяві Аваков не пояснив, чому вирішив подати у відставку.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ. Глава держави запропонував посаду нардепу Денису Монастирському.

Рада провалила легалізацію медичного канабісу

Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Нардепи направили на доопрацювання авторам законопроект №5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Документ за основу підтримали лише 184 нардепа. На його направлення на доопрацювання у комітет також не вистачило голосів.

Суд заарештував майно нардепа Козака

Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційною платформи - За життя" Тараса Козака. Соратник нардепа Віктора Медведчука, як і він сам, підозрюється в державній зраді.

Нагадаємо, в травні Службі безпеки України дозволили затримати Козака, якого підозрюють в державній зраді і порушенні правил ведення війни. До цього його оголосили в розшук, оскільки він не з'явився на допит.

На Закарпатті масове отруєння на хімкомбінаті, є жертва

В місті Перечин (Закарпатська область) на лісохімкомбінаті загинув працівник. Ще четверо потрапили в лікарню.

За даними правоохоронців, під час усунення неполадок з обладнанням один з працівників підприємства, 38-річний житель Перечина, надихався чадним газом та втратив свідомість. Допомогти чоловікові намагалися ще четверо його колег, однак через розповсюдження на території шкідливих речовин, чоловіки також отруїлися.

У Києві в МВЦ почнуть робити щеплення Pfizer за бажанням, але не всім

У Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Однак поки вакцинацію проводитимуть лише для осіб старше 60 років.

Відповідний запис на вакцинацію вже відкрито в системі HELSI.ME. Окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

Не поїде в Токіо. Українського чемпіона дискваліфікували: що сталося

Українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через допінг. Він пропустить Олімпіаду в Токіо.

Арбітраж Комітету з етики в гімнастиці (GEF) вирішив, що концентрація мельдонію, виявлена в його організмі, достатня для дискваліфікації на чотири роки, повідомив Верняєв. Термін дискваліфікації відраховується з листопада 2020 року.

Синоптики розповіли, де сьогодні буде 35 градусів спеки

Погода в Україні сьогодні, 14 липня, буде дуже спекотною. При цьому на всій території країни не буде дощів. У Харківській та Закарпатській областях буде найспекотніше, там стовпчики термометрів піднімуться до +35.