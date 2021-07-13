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Суд заарештував майно нардепа Козака

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 16:19
Суд заарештував майно нардепа Козака Фото: народний депутат Тарас Козак (zagittya com ua)
Автор: Олег Черниш

Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційною платформи - За життя" Тараса Козака. Соратник нардепа Віктора Медведчука, як і він сам, підозрюється в державній зраді.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - повідомили в прес-службі.

Відзначимо, нардеп підозрюється в зраді, також відносно нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

Нагадаємо, в травні Службі безпеки України дозволили затримати Козака, якого підозрюють в державній зраді і порушенні правил ведення війни. До цього його оголосили в розшук, оскільки він не з'явився на допит.

Відомо, що на сьогодні він перебуває за кордоном, але точно невідомо в якій саме країні.

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