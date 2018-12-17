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Лавров заявив, що РФ не буде воювати з Україною

Новини » Політика    17.12.2018 - 11:30
Лавров заявив, що РФ не буде воювати з Україною
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявив про безальтернативність мінських угод

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ не буде воювати з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Так, Лавров заявив, що "український народ не винен в тому, що в даний час відбувається в країні".

"Ми не воюємо з українським режимом. З українським режимом воюють російськомовні жителі України. Ми маємо стосунки з українською державою. Вона для нас набагато важливіша, ніж той режим, що виявився у владі. Переважна більшість українського народу, я впевнений, бажає миру і бажає позбутися ганебного режиму. Воювати з Україною ми не будемо, я вам обіцяю", - заявив Лавров.

Крім того, він заявив про безальтернативність мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми зобов'язані виконувати мінські домовленості. Мінські домовленості альтернативи не мають. Статут ООН теж порушується, але піддаватися на панічні емоції неприпустимо", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Лаврова, в разі визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" Російська Федерація втратить іншу Україну.

Лавров заявив, що влада України нібито плануює здійснити збройну провокацію на кордоні з анексованим РФ Кримом до кінця цього року.

Відзначимо, в 10 областях України через агресивні дії РФ в Керченській протоці до 26 грудня поточного року введено воєнний стан. За словами президента України Петра Порошенка, воєнний стан в країні буде продовжено тільки в разі широкомасштабного вторгнення військ РФ.

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