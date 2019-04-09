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Поліція готується до дебатів на "Олімпійському"

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 11:54
Поліція готується до дебатів на "Олімпійському"
Фото: силовики готуються до дебатів Зеленського і Порошенко (npu.gov.ua)

Можливі дебати Зеленського та Порошенка на стадіоні будуть охороняти посилені наряди

Поліція почала підготовку до можливих дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка перед другим туром виборів 2019 на НСК "Олімпійський". Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції провело координаційну нараду на стадіоні. Силовики обговорили розподіл сил і засобів у разі, якщо дебати відбудуться на "Олімпійському". Зокрема, правоохоронці визначили кількість особового складу, яку необхідно залучити для охорони порядку. Також йшлося про взаємодію та координацію всіх залучених підрозділів системи МВС.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського і Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

"А офіційні дебати, згідно з чинним законодавством, мають проходити 19 квітня і тільки в студії суспільного мовника", - додав він.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" складе близько 6 млн доларів.

 

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