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Аваков прогнозує "жорсткий" другий тур виборів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 11:52
Аваков прогнозує "жорсткий" другий тур виборів
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Другий тур на виборах 2019 очікується більш жорстким, ніж перший

Другий тур виборів 2019 може бути більш жорстким, ніж перший. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, другий тур буде більш жорстким через поляризацію кандидатів, зокрема, через репліки, якими обмінялися на адресу один одного Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

"І, тим не менш, ми забезпечимо порядок та прозорість на гідному рівні. Це найважливіша функція демократії - і ми в МВС її забезпечимо", - додав Аваков.

Відзначимо, напередодні після публікації результатів екзит-полів Порошенко назвав Зеленського "маріонеткою Коломойського". Після цього Зеленський попросив чинного президента уточнити, чи є він маріонеткою колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого підозрюють у корупційних схемах в оборонній промисловості.

Нагадаємо, раніше Зеленський виключив об'єднання з Юлією Тимошенко перед другим туром виборів.

Крім того, він сказав, що до кінця другого туру покаже п'ятірку кандидатів на ключові посади.

 

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