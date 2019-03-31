Зеленський виключив об'єднання з Тимошенко

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський на виборах 2019 не має наміру з кимось об'єднуватися

Кандидат у президенти України на виборах 2019 Володимир Зеленський виключає об'єднання з Юлією Тимошенко. Про це він заявив, коментуючи публікацію результатів екзит-полів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський подякував українцям за підтримку та назвав результати екзит-полів, за даними яких він набирає близько 30% голосів, "початком шляху до перемоги". Крім того, він спростував будь-які переговори про підтримку в другому турі з Юлією Тимошенко.

У той же час глава його виборчого штабу Іван Баканов наголосив на важливості захисту цього результату.

"На превеликий жаль, з регіонів надходить інформація, що певні порушення під час виборчого процесу були. Ми будемо стежити за тим, що відбувається в регіонах, відбувається під час підрахунку голосів", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, зараз лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, за Порошенка віддали голоси 17,8% респондентів, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів.

За даними екзит-полу, проведеного на замовлення ТСН, Зеленського підтримали 30,1% виборців. На другому місці Петро Порошенко з результатом в 18,5%, на третьому Юлія Тимошенко з 14%.



