Аваков: поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція контролює самоізоляцію всіх українців, які повернулися з-за кордону після введення карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС у Facebook.

За словами Авакова, наразі поліція має дані всіх українців, що підписували згоду на самоізоляцію, та поступово контролюватиме дотримання карантинного режиму.

"Поліція має всю базу громадян, які перетнули державний кордон, і ми контролюємо цю ситуацію. Йдуть перевірки, дзвінки. Якщо люди це будуть ігнорувати, то тоді буде штраф або ж кримінальна відповідальність", - пояснив він.

Керівник МВС зазначив, що на час режиму надзвичайної ситуації у правоохоронців буде право примусово ізолювати хворих коронавірусом громадян, але за вказівкою головного санітарного лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для контролю за самоізоляцією українців у МВС вирішили створити спеціальний мобільний додаток за прикладом Польщі. Наразі МВС разом з Мінцифрою розробляють відповідні нормативні акти, а також сам додаток.

До цього у МВС заявляли, що правоохоронці можуть почати контролювати самоізоляцію українців, що повернулися з-за кордону, за допомогою даних мобільних операторів.