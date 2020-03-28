Аваков: полиция контролирует самоизоляцию всех вернувшихся из-за границы

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция контролирует самоизоляцию всех украинцев, вернувшихся из-за границы после введения карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД в Facebook.

По словам Авакова, в настоящее время у полиции есть данные всех украинцев, подписавших согласие на самоизоляцию, и она постепенно будет контролировать соблюдение карантинного режима.

"У полиции есть вся база граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда будет штраф или уголовная ответственность", - пояснил он.

Руководитель МВД отметил, что на время режима чрезвычайной ситуации в правоохранителей будет право принудительно изолировать заболевших коронавирусом граждан, но по указанию главного санитарного врача.

Напомним, ранее сообщалось, что для контроля за самоизоляцией украинцев в МВД решили создать специальное мобильное приложение по примеру Польши. Сейчас МВД вместе с Минцифрой разрабатывают соответствующие нормативные акты, а также само приложение.

До этого в МВД заявляли, что правоохранители могут начать контролировать самоизоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы, с помощью данных мобильных операторов.