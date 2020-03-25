ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС контролюватиме самоізоляцію українців через мобільний додаток

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 16:21
МВС контролюватиме самоізоляцію українців через мобільний додаток
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

Мінцифра та МВС розробляють необхідні нормативні акти та працюють над створенням додатку

Міністерство внутрішніх справ контролюватиме самоізоляцію людей, у яких діагностували коронавірус, а також тих українців, які контактували з інфікованими. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, наразі МВС спільно з Мінцифрою розробляють відповідні нормативні акти, а також сам додаток до смартфону. Геращенко уточнив, що такий досвід контролю за самоізольованими громадянами вже використали в Польщі та Південній Кореї.

"Хворі на коронавірус та ті, хто контактував із хворими, матимуть у себе такий додаток, за допомогою якого ми зможемо контролювати, щоб вони не виходили з дому на період ізоляції", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція може почати контролювати самоізоляцію українців за допомогою даних мобільних операторів.

Щодня з-за кордону повертаються тисячі українців. У тому числі - з країн, де зафіксована значна кількість заражень коронавірусом. Тільки за минулу добу до України повернулось 11 тисяч громадян.

Наразі в Україні офіційно підтверджено 113 випадків COVID-19. Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавірусу – у матеріалі РБК-Україна.

У Києві підтвердили три нових випадки коронавірусу Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 25 березня
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїникарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся