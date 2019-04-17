Аудит "Укроборонпрому" розпочався, - Порошенко

Чинний президент і кандидат у президенти на виборах 2019 Петро Порошенко заявляє, що аудит "Укроборонпрома" вже розпочався. Про це він заявив в ході публічної дискусії з представниками громадянського суспільства та експертного середовища 17 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, аудит "коштує мільйони доларів, які треба сплатити з державного бюджету"

"Аудит розпочався. Аудит розпочався з того, що прийнято відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким зобов’язали "Укроборонпром" надати необхідні документи, в тому числі йдеться про зняття грифу таємності, і підібрати тих аудиторів, які будуть мати доступ до державної таємниці для того, щоб зробити чесний і неупереджений аудит, який викликає довіру", - підкреслив Порошенко.

Зокрема, він заявив, що ініціював відповідне рішення РНБО, щоб перевірити, чи правдиві дані, викладені в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" щодо корупції в "Укроборонпромі". Порошенко також зауважив, що до аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній.

Нагадаємо, на початку квітня президент України Петро Порошенко під час наради з секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром".

Раніше в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилося про те, що нинішній директор "Укроборонпром" Павло Букін і уволеный з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.