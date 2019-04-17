Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко

Действующий президент и кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко заявляет, что аудит "Укроборонпрома" уже начался. Об этом он заявил в ходе публичной дискуссии с представителями гражданского общества и экспертной среды 17 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета"

"Аудит начался. Аудит начался с того, что принято соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым обязали "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа секретности, и подобрать тех аудиторов, которые будут иметь доступ к государственной тайне для того, чтобы сделать честный и беспристрастный аудит, который вызывает доверие", - подчеркнул Порошенко

В частности, он заявил, что инициировал соответствующее решение СНБО, чтобы проверить, правдивы ли данные, изложенные в журналистском расследовании программы "Наші гроші" относительно коррупции в "Укроборонпроме". Порошенко также отметил, что к аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний.

Напомним, в начале апреля президент Украины Петр Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.