Кабмін схвалив використання поліграфа для перевірки керівництва "Укроборонпрому"

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Кабмін сьогодні схвалив доопрацьований план реформування ОПК

Кабінет міністрів України 8 квітня схвалив введення додаткових заходів для виявлення корупції на державних підприємствах та в акціонерних товариствах з часткою держави понад 50%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Уряд схвалив доопрацьований план реформування ОПК та підвищення рівня прозорості виконання оборонного держзамовлення.

"Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований план реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення в частині введення додаткових заходів з перевірки наявності корупційних ризиків в діяльності керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств та акціонерних товариств, де частка держави перевищує 50% Мова йде, зокрема, про можливості використання спеціальних пристроїв - поліграфів - для проведення таких перевірок", - йдеться в повідомленні Кабміну.

Згідно з планом пропонується залучення фахівців країн-партнерів України до роботи наглядової ради "Укроборонпрому", проведення ревізії структури оборонно-промислового комплексу, аудит концерну за участю міжнародних експертів.

Нагадаємо, на початку квітня президент України Петро Порошенко під час наради з секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром".

Раніше в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилося про те, що нинішній директор "Укроборонпром" Павло Букін і уволеный з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.