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США пригрозили "концом режима" Северной Кореи в случае применения ядерного оружия

США, Суббота 16 декабря 2023 20:56
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США пригрозили "концом режима" Северной Кореи в случае применения ядерного оружия Фото: северокорейский лидер Ким Чен Ин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки напомнили Северной Корее, что применение ядерного оружия приведет "к концу режима" нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно заявлению, во время встречи с коллегами из Сеула Соединенные Штаты "подтвердили свою непоколебимую приверженность предоставлять Республике Корея (РК) расширенное сдерживание, подкрепленное полным спектром американских сил и средств, включая ядерные".

"Любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников неприемлема и приведет к концу режима Кима, а американская сторона подтвердила, что любая ядерная атака КНДР против РК будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом", - говорится в нем.

КНДР запустила межконтинентальную ракету со спутником

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что спутник вообще не имел пользы как разведывательный.

А уже 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.

Впоследствии Пхеньян заявил, что вмешательство в работу его спутников будет означать провозглашение войны.

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