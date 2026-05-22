Град и шквалы накроют отдельные регионы Украины: где сегодня разгуляется непогода

07:00 22.05.2026 Пт
2 мин
Сегодня Украину снова накроет неустойчивая погода
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 22 мая (Getty Images)

Сегодня, 22 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. В части регионов возможны град и шквалы, однако температура воздуха будет оставаться по-летнему высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

"Потому что атмосфера повсюду неустойчивая, гуляют атмосферные фронты, низкое атмосферное давление - поэтому дожди по типу летних возможны практически повсеместно в Украине", - сообщила Диденко.

Как уточнили в Укргидрометцентре, по всей стране будет облачно с прояснениями.

Ночью дожди прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Днем кратковременные дожди и грозы ожидаются почти по всей Украине, кроме большинства западных областей.

В южных, большинстве центральных и Харьковской областях местами возможны град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду.

Ветер будет северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В Карпатах днем местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха сегодня будет оставаться высокой. Днем ожидается от +24 до +28 градусов, в восточных областях - от +25 до +30 градусов. В западных регионах будет немного свежее - от +20 до +24 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 22 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют неустойчивую погоду с кратковременными грозовыми дождями.

Диденко предупредила, что даже небольшой дождь за считанные минуты может перейти в сильный ливень.

Температура в Киеве днем поднимется до +28 градусов.

