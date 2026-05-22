Град і шквали накриють окремі регіони України: де сьогодні розгуляється негода

Сьогодні, 22 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами. У частині регіонів можливі град і шквали, однак температура повітря залишатиметься по-літньому високою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.
"Бо атмосфера повсюди нестійка, гуляють атмосферні фронти, низький атмосферний тиск - тому дощі по типу літніх можливі практично повсюди в Україні", - повідомила Діденко.
Як уточнили в Укргідрометцентрі, по всій країні буде хмарно з проясненнями.
Вночі дощі прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Вдень короткочасні дощі та грози очікуються майже по всій Україні, окрім більшості західних областей.
У південних, більшості центральних та Харківській областях місцями можливі град і шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду.
Вітер буде північний та північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Карпатах вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря сьогодні залишатиметься високою. Вдень очікується від +24 до +28 градусів, у східних областях - від +25 до +30 градусів. У західних регіонах буде трохи свіжіше - від +20 до +24 градусів.
Фото: карта погоди в Україні на 22 травня (facebook.com/UkrHMC)
У столиці сьогодні прогнозують нестійку погоду з короткочасними грозовими дощами.
Діденко попередила, що навіть невеликий дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу.
Температура у Києві вдень підніметься до +28 градусів.
