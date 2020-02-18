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Атлетіко - Ліверпуль: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     18.02.2020 - 14:04
Атлетіко - Ліверпуль: прогноз букмекерів
Фото: тренування гравців "Ліверпуля" перед матчем з "Атлетіко" (liverpoolfc.com)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20 "Атлетіко" прийме "Ліверпуль" на своєму полі. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

18 лютого 22:00
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"

На думку букмекерів, фаворитами матчу є команда Юргена Клоппа. Коефіцієнт на перемогу діючих чемпіонів турніру становить 2,14, успіх іспанського клубу оцінюють в 3,55. Нічийний результат зустрічі - 3,20.

Нагадаємо, вперше за всю історію Ліги чемпіонів УЄФА на етапі 1/8 фіналу зіграють лише клуби, які виступають в п'ятірці кращих чемпіонатів Європи.

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