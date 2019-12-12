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Вперше в 1/8 фіналу ЛЧ вийшли лише представники топ-5 чемпіонатів

Новини » Спорт     12.12.2019 - 10:20
Вперше в 1/8 фіналу ЛЧ вийшли лише представники топ-5 чемпіонатів
Фото: трофей Ліги чемпіонів (uefa.com)

Серед 16 найкращих клубів немає команд з решти Європи

Вперше за всю історію Ліги чемпіонів УЄФА на етапі 1/8 фіналу зіграють тільки клуби, які виступають в п'ятірці кращих чемпіонатів Європи. Про це в Twitter повідомляє статистичний агрегатор Opta.

Більше всіх команд в плей-офф головного єврокубкового турніру делегувала Англія - "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Тоттенхем", а також Іспанія - "Барселона", "Валенсія", "Реал", "Атлетіко".

Далі йдуть по три команди з Італії - "Ювентус", "Наполі", "Аталанта" - і Німеччини - "Баварія", "РБ Лейпциг", "Боруссія" Дортмунд. Від Франції боротьбу продовжують ПСЖ і "Ліон".

Зазначимо, що далі групового етапу з учасників топ-5 не змогли пройти лише "Інтер" (Італія), "Байєр" (Німеччина) і "Лілль" (Франція).

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" не зміг подолати груповий етап турніру, розгромно поступившись на своєму полі "Аталанті" (0:3) в заключному турі. Підопічні Луїша Каштру продовжує єврокубковий похід в Лізі Європи.

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